Спенс может провести реванш с Кроуфордом в первом среднем весе

Источник — Чемп.

Может состояться реванш между абсолютным чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) и эксчемпионом Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Об этом сообщает журналист. Майкл Бенсон.

Спенс намерен провести реванш в первом среднем весе.

Теренс Кроуфорд поддержал идею сменить дивизион.

Errol Spence has said he wants the Terence Crawford rematch to be at super-welterweight (154lbs) and Crawford has также welcomed this idea: «147lbs была kinda hard for me too. И был already говорячи про moving up and challenging Jermell Charlo, so 154lbs wouldn't be out of reach.»

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 30, 2023