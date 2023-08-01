Гирн: Бой Хейни с Прогрейс еще не оформлен

Эдди Гирн рассказал о ходе переговоров по организации поединка абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) и обладателя WBC в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса (29-1, 24 КО). 295 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Прогресс, #Девин Хейни

Источник — box.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) и обладатель WBC в первом полусреднем весе Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) близки к соглашению о бое.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Бой еще не оформлен. Не верю, что датой будет 28 октября. Я говорил с Биллом Хэйни, Дэвином и Прогрейсом. < Оба боксера готовы к бою, но еще не согласились на условия, хотя они практически согласились с условиями, но еще есть над чем работать.Думаю, очень вероятно, что мы увидим этот поединок, но время истекает. Нужно в течение следующих 24-48 часов договориться с WBC, но это бой, который мы хотим провести. Это чрезвычайный поединок, надеюсь, уже скоро ляжем спать, зная, что все согласовано", - сказал Гирн.

Напомним, Хейни в мае решением судей одолел Василия Ломаченко, Прогрейс в июне победил Даниэлито Соррилью.