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Кроуфорд: Я лидер рейтинга pound-for-pound
Теренс Кроуфорд прокомментировал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Сегодня 20:42 275 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — Getty Images #Теренс Источник — boxingscene.com.
Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заслуживает быть лидером рейтинга P4P.
Об этом рассказал сам американский боксер.
«Несомненно, я лидер рейтинга pound-for-pound.Как я и говорил всем ранее, победитель этого боя должен стать первым номером P4P.
Эррол Спенс занимал четвертое место в рейтинге, я был первым номером, так что у вас было два бойца из топ-5 рейтинга P4P. Разве победитель может не занимать первую позицию?» — сказал Кроуфорд.
Раньше Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring.