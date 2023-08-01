Кроуфорд: Я лидер рейтинга pound-for-pound

Теренс Кроуфорд прокомментировал обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. 275 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — Getty Images #Теренс Источник — boxingscene.com.

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заслуживает быть лидером рейтинга P4P.

Об этом рассказал сам американский боксер.

«Несомненно, я лидер рейтинга pound-for-pound.Как я и говорил всем ранее, победитель этого боя должен стать первым номером P4P.

Эррол Спенс занимал четвертое место в рейтинге, я был первым номером, так что у вас было два бойца из топ-5 рейтинга P4P. Разве победитель может не занимать первую позицию?» — сказал Кроуфорд.