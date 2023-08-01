Усик – Дюбуа: где смотреть онлайн бой за звание абсолютного чемпиона мира

162 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/227c35a2e22f051637e85d7504da399d32.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа

Также MEGOGO покажет андеркарт боксерского вечера под эгидой K2 Promotions в сотрудничестве с Kpromotions ждет бой чемпиона WBO International Дениса Беринчика (17-0-0, 9 КО), который будет защищать титул в противостоянии с боксером из Швеции Энтони Игитом (27-3-1, 10 КО). Еще один титульный поединок проведет Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) с британцем Хамзой Ширазом. (17-0-0, 13 КО). На кону — титул WBC Silver в среднем весе, принадлежащем Ширазу.

Кроме того, в этот вечер в ринг выйдут украинцы Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин и Александр Соломенников.

< Боксёрское шоу состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша) на одноименном стадионе. Бой Усик – Дюбуа ориентировочно начнется после 23:00 по киевскому времени.