Чарло: Не был удивлен, что получил бой с Каннело

Джермелл Чарло прокомментировал бой против Сауля Альвареса 280 #Сауль Каннело Альварес, #Джермелл Чарло

Источник – tribuna.com.

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) готов к бою против Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Не был удивлен, что получил бой с Канело. Для меня ничего нового. Знал, что рано или поздно такое произойдет. И вот оно. Буду готов 30 сентября.

Мой брат сейчас не может драться. Поэтому он недоступен. Когда мне позвонили — да, готов к чему угодно. Мне нужен весь этот огонь вокруг. Готов ко всему. Мне нужен только телефонный звонок, чтобы это произошло» , — сказал Чарло.