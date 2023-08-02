Гвоздик поднялся на 6 позицию в рейтинге полутяжелого веса от WBA

Лидирует в рейтинге Джошуа Буатси 174 #Александр Гвоздик

Источник — Чемпион.

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поднялся на 6-ю в рейтинге лучших боксеров в полутяжелом дивизионе.

Об этом сообщает WBA.

Лидирует в рейтинге Джошуа Буатси, чемпион – Дмитрий Бивол.

Раньше Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P.

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