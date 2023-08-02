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Бокс

Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

Рейтинг лучших боксеров мира Вчера 16:10 450 0< /span> #Александр Усик, #Теренс Кроуфорд

Источник Ring.

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое место в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса

На втором месте в списке идет новый обладатель титулов WBC и WBO во втором самом легком весе Наоя Иноуэ. Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.

ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Иноуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Эррол Спенс

    7. < li>Девин Хейни

  7. Джервонта Дэвис
  8. Теофимо Лопес
  9. Василий Ломаченко

Раньше Кроуфорд победил Спенс техническим нокаутом  в 9-м раунде и объединил все пояса в полусреднем весе.

Источник: champion.com.ua

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