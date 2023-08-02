Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring

Рейтинг лучших боксеров мира 450

Источник Ring.

Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Первое место в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса

На втором месте в списке идет новый обладатель титулов WBC и WBO во втором самом легком весе Наоя Иноуэ. Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.

ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Эррол Спенс < li>Девин Хейни Джервонта Дэвис Теофимо Лопес Василий Ломаченко

Раньше Кроуфорд победил Спенс техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил все пояса в полусреднем весе.