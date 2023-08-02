Бокс
Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring
Рейтинг лучших боксеров мира Вчера 16:10 450 0< /span> #Александр Усик, #Теренс Кроуфорд
Источник Ring.
Авторитетное издание The Ring опубликовало свой обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Первое место в рейтинге занял Теренс Кроуфорд, который в последнем бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе деклассировал Эррола Спенса
На втором месте в списке идет новый обладатель титулов WBC и WBO во втором самом легком весе Наоя Иноуэ. Тройку лучших замыкает бывший лидер рейтинга Александр Усик.
ТОП-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Теофимо Лопес
- Василий Ломаченко
< li>Девин Хейни
Раньше Кроуфорд победил Спенс техническим нокаутом в 9-м раунде и объединил все пояса в полусреднем весе.