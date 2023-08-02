Пояс WBC в легком весе, которым владеет Хейни, станет вакантным

98 < img Источник: - WBC.

Всемирный боксерский совет одобрил просьбу абсолютного чемпиона в легком весе Дэвина Хейни сменить дивизион.

Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Хейни сможет боксировать с чемпионом WBC в первой полусреднем весе Реджисом Прогрейсом. Однако его титул по этой версии в легком дивизионе станет вакантным, а Дэвин получит звание «чемпион в отпуске».

Этот статус позволит Хейни вне очереди снова сражаться за титул WBC в легком весе. Распределение призового фонда будет 50/50.

Обязательным претендентом на титул WBC в легком весе является Шакур Стивенсон, который должен боксировать за вакантный титул с боксером с высоким рейтингом в списке WBC.