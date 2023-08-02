Руис анонсировал бой с Уайлдером

Энди Руис прокомментировал возможность проведения боя с Деонтеем Уайлдером. 198 #Энди Руис, #Деонтей Вайлдер < Источник - boxing-social.com.

Бывший чемпион в сверхтяжелом весе Энди Руис(35-2, 22 KO) готов сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Об этом рассказал. сам боксер.

«Мы сейчас ведем переговоры. Это произойдет очень скоро. Распределение призовых должно быть хотя бы 50 на 50. Я просто хочу, чтобы это было справедливо.

< Я не хочу, чтобы кто-то пытался обмануть меня или что-то подобное. Дело не в деньгах, но мы не хотим брать меньше", - сказал Руис.