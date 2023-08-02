WBC готова санкционировать бой Ломаченко и Стивенсона за чемпионский пояс в легком весе

Боксеры могут подраться за чемпионский пояс 172 #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Всемирный боксерский совет (WBC) готов санкционировать поединок за чемпионский пояс в легком весе между эксчемпионом в трех весовых категориях Василием Ломаченко и бывшим чемпионом мира в полулегком и втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном.

Об этом сообщает Boxing News 24. После перехода Девина Хейни в первый полусредний вес, WBC уволила пояс в легком весе. Шакур является обязательным претендентом на титульный бой, а его соперником может стать первый номер рейтинга – украинец Ломаченко.

Напомним, Хейни в мае решением судей одолел Василия Ломаченко.