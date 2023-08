Уорд: Кроуфорд – уже давно лучший боец ​​на планете

Андре Уорд прокомментировал победу Теренса Кроуфорда (40-0, 31 КО) над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО). < span class="listing__itm__views">966 #Эррол Спенс, #Теренс Кроуфорд

Источник — Чемпион.

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд(40-0, 31 КО) еще до победы над Эрролом Спенсом (28-1, 22 КО) был лучшим боксером мира. Об этом рассказал бывший чемпион мира Андре Ворд.

span>

«Теренс Кроуфорд – лучший боец ​​на планете!

Он уже давно – лучший боец ​​на планете.

Не извращайте мои слова. Спенс был и остается настоящим! Он – один из немногих, кто постоянно бежал навстречу огня. Он не верил в промежуточные бои. Я уважаю это», – написал Уорда. />

*NEWS FLASH*

He’s been the best fighter on the planet for a long time now.

— Andre S.O.G. Ward (@andreward) July 31, 2023