Уоррен: Уверен в победе Дюбуа над Усиком

Фрэнк Форрен прокомментировал бой Усик — Дюбуа 616 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Фрэнк Уоррен, <Даниэль Источник - tribuna.com.

Чемпион WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) может проиграть британцу Даниелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Форрен.

«Я уверен в победе Дюбуа, потому что верю в своего парня.Усик – очень, очень хороший боец.Он прекрасный тяжеловес.Парень сделал все, что от него ждали.Но я смотрю не только последние бои бойцов.

Когда Усик дрался с Дереком Чисорой, то ничего не мог сделать, пока Чисора не кончился ближе к концу боя. Усик вымотал его тогда. Сначала он ничего не мог сделать.

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Я вспоминаю первый бой против Джошуа, Энтони тогда не был готов к такому темпу.Джошуа выступил получше во втором поединке, но все равно не бил так, как имел.

Из последнего боя мы можем понять, что Джошуа уже не тот боец, каким когда-то был», – сказал Уоррен.