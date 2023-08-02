Усик: Я не недооцениваю Дюбуа

Усик прокомментировал бой с Дюбуа 321 #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Евроспорт.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO и The Ring в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0-0, 13 КО) не недооценивает обладателя титула «регулярного» чемпиона мира по версии WBA британца Дэниеля Дюбуа (19-1-0, 18 КО).

Об этом украинец рассказал порталу Eurosport.

«Я отношусь к нему с уважением. Я не недооцениваю. я отношусь к Дюбуа так же, как ко всем своим прошлым соперникам. Когда я готовлюсь к Энтони Джошуа или к кому-то другому, я выполняю определенный объем работы во время тренировок, Даниэль не является исключением.

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Я делаю точно такую ​​же работу.Я тренируюсь настолько усердно, насколько это возможно, чтобы достичь своей цели на ринге», — сказал Усик.

Накануне определился транслятор боя Усик — Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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