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Усик: Я никогда не сосредотачиваюсь на нокауте, только на боксе
Александр Усик прокомментировал бой против Даниэля Дюбуа Сегодня 15:55 250 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не намерен нокаутировать Дениеля Дюбуа (19-1-0, 18 КО).
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Об этом рассказал сам боксер.
«Я никогда не сосредотачиваюсь на нокауте, только на боксе. Но если он случается, я это чувствую, основываясь на своем опыте.
Когда боец заряжен на удар или когда он выбрасывает мощные удары, чтобы нокаутировать соперника, он теряет важные преимущества. Это те преимущества, которые наконец приносят победу», — сказал Усик.
Накануне  ;определился транслятор боя Усик — Дюбуа.
Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.
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