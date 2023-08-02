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Усик: Я никогда не сосредотачиваюсь на нокауте, только на боксе

Александр Усик прокомментировал бой против Даниэля Дюбуа Сегодня 15:55 250 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) не намерен нокаутировать Дениеля Дюбуа (19-1-0, 18 КО). 

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Об этом рассказал сам боксер.

«Я никогда не сосредотачиваюсь на нокауте, только на боксе. Но если он случается, я это чувствую, основываясь на своем опыте.

Когда боец ​​заряжен на удар или когда он выбрасывает мощные удары, чтобы нокаутировать соперника, он теряет важные преимущества. Это те преимущества, которые наконец приносят победу», — сказал Усик.

Накануне&nbsp ;определился транслятор боя Усик — Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа состоятся 26 августа во Вроцлаве.

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Источник: champion.com.ua

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