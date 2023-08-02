Усик: Со стороны Фьюри слишком много слов вместо действий

Усик хочет провести бой с Тайсоном Фюри 308 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < Источник - Eurosport.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) призывает Тайсона Фюри (33-0-1, 24 KO) провести бой.

Соответствующий комментарий украинец дал порталу Eurosport.

«Я думаю, что как человек Фюри замечательный. Я считаю его замечательным парнем, замечательным отцом, замечательным семьей, а также как спортсмен он блестящий.

Усик — Дюбуа: где смотреть онлайн бой за звание абсолютного чемпиона мира

Единственное , что я могу сказать: с его стороны слишком много слов вместо действий. Весь мир хочет увидеть бой между Александром Усиком и Тайсоном Фюри, и мы должны его устроить. Люди устали от разговоров. Нужно действовать, а не говорить», — сказал Усик.

Накануне определился транслятор боя Усик — Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа .

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