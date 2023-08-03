Чарло лишат титула WBO после боя с Каннело

Таковы санкции от WBO за отказ американца от поединка с обязательным претендентом Тимом Цзю. 164 #Сауль , #Джермелл Чарло

Источник — boxingscene.com.

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло(35-1-1, 19 КО) будет лишен титула WBO после боя с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом(59-2 -2, 39 КО).

Об этом сообщает BoxingScene.

В мае WBO обязала Джермелла провести защиту титула против временного чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Тима Цзю . Однако в июле стало известно, что Чарло предпочел поединок против Альвареса.

Официальное постановление свидетельствует: Чарло выйдет на бой против Канело в статусе чемпиона WBO и будет официально представлен таким. Однако сразу после поединка этот статус будет прекращен. Статус Тима Цзю будет автоматически переведен с “временного” к “полному” чемпиона.

Бой между “Канело” Альваресом и Джермеллом Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.

Напомним, Канело подписал соглашение на три боя с Premier Boxing Champions.