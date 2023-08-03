Чисора поразится в андеркарде поединка Джошуа – Уайт

Бой состоится 12 августа 165

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Британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13, 23 КО) подерется с американцем Джеральдом Вашингтоном (20-5-1, 13 КО) в рамках вечера бокса 12 августа, центральным событием которого станет бой Энтони Джошуа и Диллиана Вайта.

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Раньше Чисора сам хотел драться с Джошуа в августе. Однако он проведет сражение с 41-летним Вашингтоном. Отметим, что американский экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в хевивейте не выходил на ринг с января 2022 года.

Чессора в декабре 2022 года нокаутом в 10 раунде уступил чемпиону WBC Тайсону Фюри. /p>