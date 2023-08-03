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Бокс

Тайсон будет готовить Нганну к бою с Фьюри

Бой состоится 28 октября. Сегодня 16:29 216 0 Фото — Getty Images #Франсис Нганну, #Майк Тайсон

Источник: champion.com.ua

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