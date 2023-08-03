Украинский боксер Великовский проведет бой в начале сентября

Его следующий бой состоится на арене BMW Park в Мюнхене 589

Он.

Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (9-0, 5 КО) проведет следующий бой 9 сентября.

Об этом сообщает LuckyPunch.

Его следующий бой состоится на арене BMW Park в Мюнхене в шоу промоутера Бурима Хацролли.

Украинец проведет восьмираундовый поединок. Его соперник пока не известен.

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