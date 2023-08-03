Бокс
Украинский боксер Великовский проведет в начале сентября
Его следующий бой состоится на арене BMW Park в Мюнхене Сегодня 14:57 192 0
Источник — Чемпион
Украинский боксер полутяжелого веса Егор Великовский (9-0, 5 КО) проведет следующий бой 9 сентября.
Об этом сообщает LuckyPunch.
Его следующий бой состоится на арене BMW Park в Мюнхене в шоу промоутера Бурима Хацролли.
Украинец проведет восьмираундовый поединок. Его соперник пока не известен.
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