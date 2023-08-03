Усик – Дюбуа: онлайн-трансляция чемпионского боя – LIVE

373 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22ab4abecf7317de84349a726c3a07bc3c.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе, украинец Александр Усик в чемпионском поединке встретится с британцем Даниэлом Дюбуа.

Поединок под эгидой K2 Promotions в сотрудничестве с Knockout Promotions и Skill Challenge Promotions, состоятся 26 августа во Вроцлаве. Ориентировочное начало — 23:00 по киевскому времени.

На кону будут стоять пояса WBO, IBF, WBA Super и IBO, которыми владеет украинский боксер.

Прямую трансляцию сражения в Украине покажет медиасервис MEGOGO. Детальнее — ЗДЕСЬ.

Прямая трансляция

Выключите блокировщик рекламы

В андеркарте боксерского вечера зрителей ждет бой чемпиона WBO International Дениса Беринчика (17- 9 КО), который будет защищать титул в противостоянии с боксером из Швеции Энтони Игитом (27-3-1, 10 КО). Еще один титульный поединок проведет Дмитрий Митрофанов (13-0-1, 6 КО) с британцем Хамзой Ширазом. (17-0-0, 13 КО). На кону — титул WBC Silver в среднем весе, принадлежащем Ширазу.

Кроме того, в этот вечер в ринг выйдут украинцы Василий Чеботарь, Ярослав Харцыз, Федор Черкашин, Даниэль Лапин и Александр Соломенников.

< p>