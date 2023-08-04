Далакян может провести бой против японца Акуи

WBA назначила соперника для Далакяна 207 #Артем Далакян

Источник — Чемпион.

WBA назначила для украинского чемпиона в самом легком весе Артема Далакяна (22-0, 15 КО) соперника.

Об этом сообщил журналист Юлиус Юлианис.

Им стал Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) из Японии.

Mundial del peso mosca contra el retador mandatorio Seigo Yuki Akui — JuliusJulianis (@julianisjulius) August 3, 2023

В январе этого года Далакян победил Хименеса и сохранил титул чемпиона WBA в самом легком весе.

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