Бокс
Далакян может провести бой против японца Акуи
WBA назначила соперника для Далакяна Сегодня 11:53 207 0 #Артем Далакян
Источник — Чемпион.
WBA назначила для украинского чемпиона в самом легком весе Артема Далакяна (22-0, 15 КО) соперника.
Об этом сообщил журналист Юлиус Юлианис.
Им стал Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) из Японии.
Mundial del peso mosca contra el retador mandatorio Seigo Yuki Akui
— JuliusJulianis (@julianisjulius) August 3, 2023
В январе этого года Далакян победил Хименеса и сохранил титул чемпиона WBA в самом легком весе.
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