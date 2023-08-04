Лоуренс Околе прокомментировал бой Усик — Дюбуа 209 Фото — Getty Images #Околи, #Александр Усик, #Дани Источник — tribuna.com.

Британский боксер Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО) станет серьезным испытанием для чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион WBO в крузервейте Лоуренс Околе.

«Я говорил Шейну Макгигану (бывший тренер Дюбуа — прим.), что он Дюбуа, пожалуй, самый сильный панчер в боксе .Очевидно, что в боксе есть нечто большее, чем просто сила удара, но полезно владеть и ею», — сказал Околе.

Бой Усика и Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.< /p>