Кроуфорд: Для следующего поединка выбрал бы соперником Чарло

Теренс Кроуфорд прокомментировал своего следующего соперника 127

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) хочет подраться чемпион мира в первом среднем весе Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.

< span lang="UK" style="mso-ansi-language: UK;">«Это моя обязанность по контракту (реванш со Спенсом – прим.), и я должен его выполнять. Я хочу поблагодарить Эрролу, потому что если бы он действительно не хотел драться и не делал то, что мог, вместе со мной, мы бы не встретились. Для следующего поединка я выбрал бы соперником Джермелла Чарло. Это был бы значимый поединок. весовые категории выше меня, в зависимости от того, о каком бою вы говорите, поэтому, честно говоря, он меня не очень интересует из-за фактора габаритов.