Кроуфорд: Я не думаю, что буду продолжать долго боксировать

Абсолютный чемпион мира рассказал, когда может завершить карьеру 192 < span class="listing__itm__comments">0 #Теренс Кроуфорд Источник — TMZ Sports.

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд намерен вскоре завершить карьеру.

Об этом он заявил порталу TMZ Sports.

«Мне вот -Вот исполнится 36, поэтому я не думаю, что буду продолжать долго боксировать. Я делаю это в течение длительного времени. Я всегда говорил, что уйду из бокса раньше, чем позволю ему отправить меня на пенсию», — сказал Кроуфорд.

Раньше Кроуфорд обошел Усика в обновленном рейтинге P4P от The Ring.

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