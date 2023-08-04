Шакур: Кроуфорд может победить Канело

Шакур Стивенсон прокомментировал возможное сражение между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваросом 2010 Фото — gettyimages #Сауль Канело , #Теренс Кроуфорд

Источник — tribuna.com.

Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) может победить Сауля Альвареса (59-2-2, 39 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО)

«Что касается того, с кем Кроуфорд должен встретиться следующим, то я хотел бы увидеть, как он будет драться против Чарло.Хотя Чарло уже готовится противостоять Каннело, я искренне верю, что Кроуфорд может победить Сауля.

Хотел бы увидеть этот бой просто потому, что знаю, что не габариты позволяют побеждать в боях, а умения», — сказал Стивенсон.