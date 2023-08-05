Будущий соперник Митрофанова провел тренировку с Бибером

Хамза Шираз встретился с певцом Джастином Бибером 283 #Бибер, #Хамза Шираз

Источник – Чемпион.

Британский боксер Хамза Шираз (17-0, 13 КО) провел тренировки с певцом Джастином Бибером.

О Ширазе сообщил в Инстаграмме.

» Последнюю тренировку провел здесь, в США. Прекрасно, что наконец-то встретился и провел несколько раундов с Джастином Бибером», — написал Шираз.

Посмотреть это сообщение в Instagram Сообщение, распространенное Hamzah Sheeraz (@hamzahsheeraz)

В следующем поединке Шираз защищает свой титул WBC Silver в среднем весе от украинца Дмитрия Митрофанова(13-0-1, 6 КО).

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!