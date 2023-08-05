Бокс
Будущий соперник Митрофанова провел тренировку с Бибером
Хамза Шираз встретился с певцом Джастином Бибером Сегодня 15:59 283 0 #Бибер, #Хамза Шираз
Источник – Чемпион.
Британский боксер Хамза Шираз (17-0, 13 КО) провел тренировки с певцом Джастином Бибером.
О Ширазе сообщил в Инстаграмме.
» Последнюю тренировку провел здесь, в США. Прекрасно, что наконец-то встретился и провел несколько раундов с Джастином Бибером», — написал Шираз.
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В следующем поединке Шираз защищает свой титул WBC Silver в среднем весе от украинца Дмитрия Митрофанова(13-0-1, 6 КО).
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