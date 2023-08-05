Дюбуа: Мне нужно нокаутировать Усика

Дюбуа рассказал о своем плане на бой с Усиком 194 #Александр Усик, #Даниэль Дюбу Источник — Boxing Social.

Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) должен нокаутировать чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом Дюбуа рассказал накануне боя с украинцем.

«Как по мне, в первом поединке Эй Джей был слишком осторожным в бою с Усиком. С Александром нужно быть грубым, это не секрет. Нельзя стоять там и пробовать перебоксировать его или что-то другое, нужно натолкнуть его.

Безусловно, мне нужно его нокаутировать, и это в Польше, на выездной площадке.Это должно быть что-то поразительное, что-то удивительное, я хочу одержать поразительную победу.Я не очень хочу победить по очкам, я хочу одержать полную победу «, — сказал Дюбуа.

Бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве.

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