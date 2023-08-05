Отец Фьюри: Тайсон сразится с Усиком, это лишь вопрос времени

13 < img Источник: Boxing Social.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO), однажды проведет бой с чемпионом WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).< /p>

Об этом заявил отец британского боксера Джон Фьюри.

«Тайсон — чемпион мира. Он король ринга. К нему ведут все дороги. Если вы собираетесь сражаться с Тайсоном, делайте то, что обещали, встаньте в очередь и возьмите то, что вам предложат, и бой состоится в будущем.Тайсон находится на том этапе своей карьеры, где он собирается делать то, что хочет делать, и я не могу обвинять его .

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Он заслужил это. Как я уже сказал, все должно произойти, он должен сразиться с Усиком, он будет сражаться с Александром, это лишь вопрос времени, когда они смогут собраться, и я уверен, что смогут, и я уверен, что так и будет. произойдет, но я просто не могу сказать вам когда. Но это произойдет, я это знаю», — сказал Фюри.

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