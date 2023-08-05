Бокс
Шакур надеется на поединок с Ломаченко
Шакур Стивенсон хочет получить бой с Василием Ломаченко Сегодня 16:43 204 0 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон
Источник — badlefthook.com.
Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал сам американский боксер.< /p>
«Я считаю, что бой против Ломаченко должен быть следующим. Он ожидал, удастся ли ему провести реванш с Хейни, но Дэвин идет выше для боя с Прогрейсом. Поэтому будет правильно увидеть мой поединок против Ломаченко.
И если лучший должен сразиться против лучшего, то это именно наш случай», – сказал Стивенсон.
Раньше Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко — Стивенсон.
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