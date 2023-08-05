Шакур надеется на поединок с Ломаченко

Шакур Стивенсон хочет получить бой с Василием Ломаченко 204 Фото — Getty Images #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник — badlefthook.com.

Бывший чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) хочет провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал сам американский боксер.< /p>

«Я считаю, что бой против Ломаченко должен быть следующим. Он ожидал, удастся ли ему провести реванш с Хейни, но Дэвин идет выше для боя с Прогрейсом. Поэтому будет правильно увидеть мой поединок против Ломаченко.

И если лучший должен сразиться против лучшего, то это именно наш случай», – сказал Стивенсон.