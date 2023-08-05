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WBA приказала Далакяну провести переговоры с Акуи
У команд боксеров есть время до 3 сентября Вчера 14:41 310 0 #Артем Далакян
Источник — Чемпион .
Чемпионский комитет Всемирной боксерской ассоциации назначил обязательного претендента чемпиона в самом легком весе Артему Далакяну (22-0, 15 КО).
Об этом сообщает прессслужба WBA.
< WBA приказала команде украинского чемпиона провести переговоры с японцем Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО), который является обязательным претендентом на титул WBA.
У команд боксеров есть время до 3 сентября, если они не договорятся, то бой пойдет на промоутерские торги.
Далакян последний бой провел в январе этого года, победив Давида Хименеса.
Источник: champion.com.ua