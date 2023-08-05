WBA приказала Далакяну провести переговоры с Акуи

У команд боксеров есть время до 3 сентября 310 #Артем Далакян

Источник — Чемпион .

Чемпионский комитет Всемирной боксерской ассоциации назначил обязательного претендента чемпиона в самом легком весе Артему Далакяну (22-0, 15 КО).

Об этом сообщает прессслужба WBA.

< WBA приказала команде украинского чемпиона провести переговоры с японцем Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО), который является обязательным претендентом на титул WBA.

У команд боксеров есть время до 3 сентября, если они не договорятся, то бой пойдет на промоутерские торги.

Далакян последний бой провел в январе этого года, победив Давида Хименеса.