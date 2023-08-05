Уайт опроверг употребление запрещенных веществ

Диллиан Уайт прокомментировал проваленный допинг-тест 226 Фото — Getty Images #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт «article__source»> Источник – Чемпион.

Британский боксер Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) опроверг употребление запрещенных веществ перед боем с Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом рассказал сам боксер.

«Я шокирован и опустошен неблагоприятным отчетом WADA по мне. Я узнал об этом только сегодня утром и до сих пор справлюсь.

Я также только что увидел, что бой отменяется &ndash я не имел никакого шанса доказать свою невиновность до принятия решения.

Я могу подтвердить без тени сомнения, что я не употреблял запрещенное вещество ни в этом лагере, ни в любой момент своей жизни. Я совершенно невиновен и прошу дать мне время, чтобы пройти через процесс доказывания этого без поспешных выводов или суждений СМИ.

Я настаивал на круглосуточном тестировании WADA для этого боя, как я и делал добровольно и за свой счет у всех своих боях в течение многих-многих лет.

Это не первый случай, когда мне сообщают, что у меня негативный результат на вещество, которое не употреблял. И как и в прошлый раз, я снова докажу, что я совершенно невиновен.

Я чрезвычайно расстроен из-за поклонников бокса, которые пропустят то, что, безусловно, должно было быть замечательным событием», – сказал Уайт.