Уайт провалил допинг-тест в преддверии боя с Джошуа

Джошуа должен был встретиться с Уайтом 12 августа 285 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Диллиан Вайт «article__source»> Источник – Чемпион.

Британский боксер Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) провалил допинг-тест.

Об этом сообщает Matchroom.

Его бой с эксчемпионом мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) отменено. /p> — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 5, 2023

Джошуа должен встретиться с Уайтом 12 августа в Лондоне.

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