Бокс
Гелениус одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии
Сегодня 08:24 161 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/226a52936b60c163e175a1bb789d8a5bea.jpg" /> #Роберт Гелениус
Источник — Чемпион.
Финский боксер Роберт Гелениус (32-4, 21 КО) победил соотечественника Мику Миелонена (6-1, 6 KO).
Гелениус одержал победу над Миэлоненом техническим нокаутом в третьем раунде.
Это было первое сражение Роберта после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года.
Поединок состоялся в финском городе Савонлинна.
Robert Helenius (32-5) успешно отвернулся к концу и стопам Mika Mielonen (6-1) в своем великом главном случае с ТКО в 3-м квартале в Саволинне, Финляндия. 🇫🇮 pic.twitter.com/ony2O0QBBF
— Permante (@PermantexG) August 5, 2023