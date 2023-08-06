Гелениус одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии

161 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/226a52936b60c163e175a1bb789d8a5bea.jpg" /> #Роберт Гелениус

Источник — Чемпион.

Финский боксер Роберт Гелениус (32-4, 21 КО) победил соотечественника Мику Миелонена (6-1, 6 KO).

Гелениус одержал победу над Миэлоненом техническим нокаутом в третьем раунде.

Это было первое сражение Роберта после поражения от Деонтея Уайлдера в октябре прошлого года.

Поединок состоялся в финском городе Савонлинна.