Кроуфорд: Не надо меня ненавидеть

Абсолютный чемпион мира прокомментировал победу над Спенсом 342 Фото: Getty Images #Теренс Кроуфорд Абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд попросил о поддержке. Соответствующий комментарий он дал BoxingScene. «Я говорил об этом каждому из вас в течение многих лет.Многие из вас сейчас выглядят печальными… Понимаете, что я имею в виду? Но в целом, вы знаете, что я сказал вам все, потому что просил эти бои годами. И вы все говорили: «О, он слишком мал. Он получит. Он сломается». Кроуфорд: Для следующего поединка выбрал бы соперником Чарло И каждый раз, когда я делал шаг вперед, то каждый раз доказывал, что вы ошибаетесь.Итак, вы понимаете, что я имею в виду?Напишите хорошие слова о Теренсе Кроуфорде.Не надо ненавидеть меня.Не говорите ничего отрицательного. > Шакур: Кроуфорд может победить Каннело В первом раунде я почувствовал, будто у меня есть скорость и сила Я чувствовал, что он сильный, но я чувствовал себя сильнее.Я не воспринимаю ни одного бойца легкомысленно, поэтому я всегда готов был сразиться с каждым бойцом, с которым я сталкивался.И вы все это знаете из моих прошлых выступлений и того, как я выхожу на ринг на 110 процентов подготовленным каждый раз», — сказал Кроуфорд. ✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта! Источник: champion.com.ua