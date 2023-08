Пол и Диаз провели финальное сражение взглядов накануне боя

Бой состоится 5 августа в Далласе 319 #Джейк Пол, #Нейт Диас

Источник – Чемпион.

Боец ММА Нейт Диас и блогер Джейк Пол (7-1, 6 КО) провели финальную битву взглядов.

Об этом сообщает DAZN.

Во время церемониальной процедуры взвешивания Пол показал вес 83,91 кг, а Диаз — 83,86 кг.

🥊 @NateDiaz209: 184.9 pounds#PaulDiaz is LIVE on DAZN PPV on August 5 🔥@MostVpromotions | @realfightinc | @celsiusofficial | #CELSIUSLiveFit | #CELSIUSBrandPartner pic.twitter.com/tWVtjNnQng

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 4, 2023