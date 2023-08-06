Бокс
Пол и Диаз провели финальное сражение взглядов накануне боя
Бой состоится 5 августа в Далласе Вчера 15:00 319 0 #Джейк Пол, #Нейт Диас
Источник – Чемпион.
Боец ММА Нейт Диас и блогер Джейк Пол (7-1, 6 КО) провели финальную битву взглядов.
Об этом сообщает DAZN.
Во время церемониальной процедуры взвешивания Пол показал вес 83,91 кг, а Диаз — 83,86 кг.
pounds
🥊 @NateDiaz209: 184.9 pounds#PaulDiaz is LIVE on DAZN PPV on August 5 🔥@MostVpromotions | @realfightinc | @celsiusofficial | #CELSIUSLiveFit | #CELSIUSBrandPartner pic.twitter.com/tWVtjNnQng
— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 4, 2023
Бой состоится 5 августа в Далласе.
Для Диаза этот поединок станет дебютом в профессиональном боксе.
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