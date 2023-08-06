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Бокс

Пол и Диаз провели финальное сражение взглядов накануне боя

Бой состоится 5 августа в Далласе Вчера 15:00 319 0 #Джейк Пол, #Нейт Диас

Источник – Чемпион.

Боец ММА Нейт Диас и блогер Джейк Пол (7-1, 6 КО) провели финальную битву взглядов.

Об этом сообщает DAZN.

Во время церемониальной процедуры взвешивания Пол показал вес 83,91 кг, а Диаз — 83,86 кг.

Бой состоится 5 августа в Далласе.

Для Диаза этот поединок станет дебютом в профессиональном боксе.

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Источник: champion.com.ua

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