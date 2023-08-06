Руис вызвал Джошуа на бой

272 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22e7eee53c66acc81e4b52f72f0856fcbb.jpg" /> #Энтони Джошуа, #Энди Руис

Источник — Инста.

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) желает провести бой против эксчемпиона Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом заявил сам Руис. .

«Эдди Гирн, Джошуа, кажется, я нашел замену для боя. Снова. Устроим трилогию», — сказал Руис.

Напомним, что 12 августа Джошуа должен был провести бой с Диллианом Уайтом, однако тот сдал положительный тест на допинг.

В 2019 году Джошуа проиграл Руису техническим нокаутом в седьмом раунде. В реванше Энтони победил единогласным решением судей.