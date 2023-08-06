Бокс
Усик – Дюбуа: все о бое
Сегодня 21:00 1970 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2230ff4204e99083f881670c0b6a504d50.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа
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🇺🇦 АЛЕКСАНДР УСИК
🇬🇧 ДАНИЕЛЬ ДЮБУА
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|20 — 0 — 0
|РЕКОРД
|19 — 1 — 0
|36
|ВИК< /td>
|25
|190 см
|РОСТ
|196 см
|198
|РАЗМАХ РУК
|198
|Шульга
|СТОЙКА
|Ортодокс
|Бой за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе — IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring
Когда бой
12-раундовый поединок состоится в субботу, 26 августа 2023 года. Ориентировочное начало — около 24:00 по киевскому времени.
Стадион Вроцлав в одноименном городе в Польше. Арена способна вместить (для боксерских поединков) 43 000 зрителей. Все билеты были распроданы спустя 3 часа после старта продаж.
Самый дешевый билет стоил 49 злотых (454 гривны), а билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 – 92 670 гривен);
За что будут биться боксеры
За титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелой вазе. На кону будут стоять чемпионские пояса (IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring) Александра Усика, которые он сначала отобрал у Энтони Джошуа, а затем защитил в матче-реванше.
Статистика
- Александр Усик выйдет на ринг с непобедимым рекордом в 20 побед в 20 боях, 13 из которых закончились нокаутом.
- В активе Даниэля Дюбуа 19 побед, 18 из которых завершились нокаутом и одно поражение в поединке Джо Джойса (28 ноября 2020 года).
- По статистике Дюбуа имеет большое преимущество в силе над украинцем — его соотношение побед и нокаутов больше, чем у Усика (Усик 65%, Дюбуа 95%).
- Англичанин имеет преимущество в росте на два дюйма (около 6 см), однако размах рук у боксеров — одинаков.
- Александр Усик — левша, его соперник — ортодокс.
- Украинец более опытный. спортсменом, дебютировав в 2013 году, то есть раньше Дюбуа на 3 года и 4 месяца, чей дебют в профессиональном боксе состоялся в 2017 году. Александр Усик принимал участие в 168 профессиональных раундах, Даниель Дюбуа — в 63.
- Англичанин занимает 8-е место рейтинга WBO.
< li>Украинский боксер старше британца на 11 лет (36 — 25).
Форма
Украинец остается непобедимым профессионалом, одолев своих последних двух оппонентов с пяти нокаутом.
- В своем последнем поединке (20 августа 2022 года) Усик победил британца Энтони Джошуа единодушным решением судей и защитил чемпионские пояса IBF, WBA Super, WBO, IBO.
- До этого Александр уже одерживал победу над Джошуа 25 сентября 2021 года единогласным решением судей и отобрал у британца чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO. , в котором он победил единогласным решением судей в 12-раунловом поединке.
- Дебютировал же в хевивейте в 2019 году против американца Чазза Уизерспуна, победившего техническим нокаутом в седьмом раунде.
- К тому же, 10 ноября 2018 года украинец победил Тони Белью нокаутом в восьмом раунде в своем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.
Даниэль Дюбуа «положил» в нокаут четырех из своих последних пяти оппонентов
- В последнем поединке 3 декабря 2022 года Дюбуа одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Кевином Лереной в борьбе за титу чемпиона мира по версии WBA.
- Предыдущий поединок против Тревора Брайана 11 июня 2022 года был победным для Дюбуа, англичанин одержал победу в четвертом раунде нокаутом в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBA.
- 29 августа 2021 года техническим нокаотом Кусумано.
- Также англичанин победил Богдана Дину в июле 2021 нокаутом во втором раунде.
- А вот поединок со своим земляком Джо Джойсом закончить триумфально ему не удалось. Джойс нокаутировал Дюбуа в 10 раунде.
Активность
В последнее время Даниэль Дюбуа сражался чаще Александра Усика.< /strong>
Свой последний поединок украинец провел 11 месяцев и 12 дней назад, в то время как этот срок у Дюбуа составляет 7 месяцев и 29 дней.
Последние поединки Усика проходили в период 4 лет, 8 месяцев и 22 дней поэтому в среднем украинец выходит на ринг каждые 11 месяцев и 11 дней. В тех поединках он провел 51 полный раунд, что в среднем составляет 10, 2 раунда.
Относительно англичанина, его последние 5 поединков проходили за период 2 лет, 8 месяцев и 4 дней. В среднем Дюбуа сражался каждые 6 месяцев и 14 дней. В общей сложности он провел 20 полных раундов, что в среднем составляет – 4.
По информации авторитетного инсайдера и журналиста talkSPORT Майкла Бенсона, К2 Promotions заплатила за право организовать поединок 8 миллионов долларов. Промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions предлагала 5,6 миллиона.
Таким образом, Усик получит 75% от общего призового фонда — 6 миллионов долларов, а Дюбуа достанется 25% — 2 миллиона. Где смотреть онлайн прямую трансляцию
В Украине эксклюзивным транслятором вечера бокса во Вроцлаве является медиасервис MEGOGO по подпискам «Легкая», «Оптимальная», «Максимальная» или «Спорт». Трансляция будет доступна в разделе «Спорт», на канале «MEGOGO Гонг» и в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день происшествия. .
Поединок Усика против Дюбуа будет транслироваться на TNT Sports Box Office в Великобритании, а в США эту встречу можно посмотреть на ESPN+.
Наблюдать за трансляцией можно благодаря всем картам BT Box Office с помощью приложения или плеера BT Sports. Прежде чем перейти к просмотру поединка, вы должны зарегистрироваться и заплатить за бой на их вебсайте. Он доступен в интернете или приложениях Apple, Android и Firestick.
Все это будет стоить £24.95.
Кроме того, просмотреть бой можно в приложении ESPN+. Это отдельная услуга от обычного ESPN, поэтому не нужно быть постоянным пользователем этого канала. Скачать это приложение можно для PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, your Smart TV и многое другое.
1 месяц ESPN+ стоит 9.99 долларов США, 1 месяц (disney+/hulu) ESPN+ — 13.99 долларов США, 1 месяц (disney+/hulu без рекламы) ESPN+ — 19.99 долларов США, а 1 год стоит 99.99 долларов.
Украинский чемпион является безоговорочным фаворитом боя:
- Победа Усика — 1,08;
- Победа Дюбуа — 10,0;
- Ничья — 26,0;
Специалисты не верят, что поединок пройдет всю дистанцию - 1,27 (досрочное завершение):
- Победа Усика досрочно (KO, TKO, DQ) – 1,44;
- Победа Усика по очкам – 4,0;
- Победа Дюбуа досрочно (KO, TKO, DQ) — 9,0;
- Победа Дюбуа по очкам — 23,0.
5 — 7 раунда являются наиболее вероятными для досрочной победы Усика — 10, 0.