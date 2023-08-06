Усик – Дюбуа: все о бое

1970 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2230ff4204e99083f881670c0b6a504d50.jpg" /> #Александр Усик, #Даниэль Дюбуа, #Усик — Дюбуа

20 — 0 — 0 РЕКОРД 19 — 1 — 0 36 ВИК< /td> 25 190 см РОСТ 196 см < /tr> 198 РАЗМАХ РУК 198 Шульга СТОЙКА Ортодокс Бой за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе — IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring

Когда бой

12-раундовый поединок состоится в субботу, 26 августа 2023 года. Ориентировочное начало — около 24:00 по киевскому времени.

Стадион Вроцлав в одноименном городе в Польше. Арена способна вместить (для боксерских поединков) 43 000 зрителей. Все билеты были распроданы спустя 3 часа после старта продаж.

Самый дешевый билет стоил 49 злотых (454 гривны), а билеты в VIP-ложу – от 1999 злотых до 9999 (18 526 – 92 670 гривен);

За что будут биться боксеры

За титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелой вазе. На кону будут стоять чемпионские пояса (IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring) Александра Усика, которые он сначала отобрал у Энтони Джошуа, а затем защитил в матче-реванше.

Статистика

Александр Усик выйдет на ринг с непобедимым рекордом в 20 побед в 20 боях, 13 из которых закончились нокаутом.

В активе Даниэля Дюбуа 19 побед, 18 из которых завершились нокаутом и одно поражение в поединке Джо Джойса (28 ноября 2020 года).

По статистике Дюбуа имеет большое преимущество в силе над украинцем — его соотношение побед и нокаутов больше, чем у Усика (Усик 65%, Дюбуа 95%).

< li>Украинский боксер старше британца на 11 лет (36 — 25). Англичанин имеет преимущество в росте на два дюйма (около 6 см), однако размах рук у боксеров — одинаков.

Александр Усик — левша, его соперник — ортодокс.

Украинец более опытный. спортсменом, дебютировав в 2013 году, то есть раньше Дюбуа на 3 года и 4 месяца, чей дебют в профессиональном боксе состоялся в 2017 году. Александр Усик принимал участие в 168 профессиональных раундах, Даниель Дюбуа — в 63.

Англичанин занимает 8-е место рейтинга WBO.

Форма

Украинец остается непобедимым профессионалом, одолев своих последних двух оппонентов с пяти нокаутом.

В своем последнем поединке (20 августа 2022 года) Усик победил британца Энтони Джошуа единодушным решением судей и защитил чемпионские пояса IBF, WBA Super, WBO, IBO. До этого Александр уже одерживал победу над Джошуа 25 сентября 2021 года единогласным решением судей и отобрал у британца чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO. , в котором он победил единогласным решением судей в 12-раунловом поединке. Дебютировал же в хевивейте в 2019 году против американца Чазза Уизерспуна, победившего техническим нокаутом в седьмом раунде. К тому же, 10 ноября 2018 года украинец победил Тони Белью нокаутом в восьмом раунде в своем поединке за титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте по версиям WBA, WBC, IBF и WBO.

Даниэль Дюбуа «положил» в нокаут четырех из своих последних пяти оппонентов

В последнем поединке 3 декабря 2022 года Дюбуа одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Кевином Лереной в борьбе за титу чемпиона мира по версии WBA. Предыдущий поединок против Тревора Брайана 11 июня 2022 года был победным для Дюбуа, англичанин одержал победу в четвертом раунде нокаутом в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBA. 29 августа 2021 года техническим нокаотом Кусумано. Также англичанин победил Богдана Дину в июле 2021 нокаутом во втором раунде. А вот поединок со своим земляком Джо Джойсом закончить триумфально ему не удалось. Джойс нокаутировал Дюбуа в 10 раунде.

Активность

В последнее время Даниэль Дюбуа сражался чаще Александра Усика.< /strong>

Свой последний поединок украинец провел 11 месяцев и 12 дней назад, в то время как этот срок у Дюбуа составляет 7 месяцев и 29 дней.

Последние поединки Усика проходили в период 4 лет, 8 месяцев и 22 дней поэтому в среднем украинец выходит на ринг каждые 11 месяцев и 11 дней. В тех поединках он провел 51 полный раунд, что в среднем составляет 10, 2 раунда.

Относительно англичанина, его последние 5 поединков проходили за период 2 лет, 8 месяцев и 4 дней. В среднем Дюбуа сражался каждые 6 месяцев и 14 дней. В общей сложности он провел 20 полных раундов, что в среднем составляет – 4.

По информации авторитетного инсайдера и журналиста talkSPORT Майкла Бенсона, К2 Promotions заплатила за право организовать поединок 8 миллионов долларов. Промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions предлагала 5,6 миллиона.

Таким образом, Усик получит 75% от общего призового фонда — 6 миллионов долларов, а Дюбуа достанется 25% — 2 миллиона. Где смотреть онлайн прямую трансляцию

В Украине эксклюзивным транслятором вечера бокса во Вроцлаве является медиасервис MEGOGO по подпискам «Легкая», «Оптимальная», «Максимальная» или «Спорт». Трансляция будет доступна в разделе «Спорт», на канале «MEGOGO Гонг» и в отдельном поп-ап-канале, который появится на сервисе в день происшествия. .

Поединок Усика против Дюбуа будет транслироваться на TNT Sports Box Office в Великобритании, а в США эту встречу можно посмотреть на ESPN+.

Наблюдать за трансляцией можно благодаря всем картам BT Box Office с помощью приложения или плеера BT Sports. Прежде чем перейти к просмотру поединка, вы должны зарегистрироваться и заплатить за бой на их вебсайте. Он доступен в интернете или приложениях Apple, Android и Firestick.

Все это будет стоить £24.95.

Кроме того, просмотреть бой можно в приложении ESPN+. Это отдельная услуга от обычного ESPN, поэтому не нужно быть постоянным пользователем этого канала. Скачать это приложение можно для PC, Apple, Android, Fire TV, Roku, your Smart TV и многое другое.

1 месяц ESPN+ стоит 9.99 долларов США, 1 месяц (disney+/hulu) ESPN+ — 13.99 долларов США, 1 месяц (disney+/hulu без рекламы) ESPN+ — 19.99 долларов США, а 1 год стоит 99.99 долларов.

Украинский чемпион является безоговорочным фаворитом боя:

Победа Усика — 1,08;

Победа Дюбуа — 10,0;

Ничья — 26,0;

Специалисты не верят, что поединок пройдет всю дистанцию ​​- 1,27 (досрочное завершение):

Победа Усика досрочно (KO, TKO, DQ) – 1,44;

Победа Усика по очкам – 4,0;

Победа Дюбуа досрочно (KO, TKO, DQ) — 9,0;

Победа Дюбуа по очкам — 23,0.

5 — 7 раунда являются наиболее вероятными для досрочной победы Усика — 10, 0.