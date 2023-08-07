Бокс
Лапин проведет бой с андеркардом Усик — Дюбуа
На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе Сегодня 16:35 166 0 #Даниэль Лапин
Джерело Чемпион.
Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) следующий бой проведет с немецким боксером Аро Шварцом (20-6-1, 13 КО).
Об этом сообщает K2 Promotions.
На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе.
Усик — Дюбуа: все о бое
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве в андеркарде поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
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