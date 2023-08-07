Лапин проведет бой в андеркарде Усик – Дюбуа

На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе 311 #Даниэль Лапин

Джерело Чемпион.

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (7-0, 1 КО) следующий бой проведет с немецким боксером Аро Шварцом (20-6-1, 13 КО).

Об этом сообщает K2 Promotions.

На кону будет стоять пояс IBO Continental в полутяжелом весе.

Усик — Дюбуа: все о бое

Бой состоится 26 августа во Вроцлаве в андеркарде поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

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