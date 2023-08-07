Нганну: Не боюсь Фьюри

Нганну прокомментировал бой против Фьюри 184 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну Источник — tribuna.com.

Эксчемпион UFC Франсиса Нганну (17-3) готов к бою против обладателя чемпионского пояса WBC в сверхтяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО).

О это рассказал сам боец.

«Я знаю, что для меня это будет тяжелое испытание. Не думаю, что буду разочарован, потому что выйду на ринг без ожиданий легкой победы. Возможно, мне будет даже труднее. , чем ему, поскольку у него огромный опыт.

Мой ум готов к этому бою.У меня есть вся необходимая информация.Я готовлюсь к поединку со сложным соперником, очень разносторонним боксером, имеет мощный удар и хорошую Выносливость.

Вы можете иметь самое опасное оружие, но вам также нужно уметь выбирать правильную цель и попадать в нее.Мы формируем этот навык, чтобы иметь возможность двигаться в правильном направлении и получить необходимый результат.

< Я уважаю Фюри, так же как уважаю каждого своего соперника, но я его совсем не боюсь, и вообще никого не боюсь.

Я много раз дрался в присутствии большого количества людей в зале. Не на боксерском ринге, в октагоне, но здесь нет разницы. Когда перед тобой есть соперник – хоть в октагоне, хоть в ринге – я всегда сосредоточусь на нем, а не на зрителях.

Думаю, у меня уже есть достаточный опыт поединков с бойцами высокого уровня, поэтому меня этим не испугаешь», – сказал Нганну.