Бокс
Портер: Шакур на шаг впереди Ломаченко
Шон Портер прокомментировал потенциальный бой Ломаченко — Стивенсон Сегодня 10:33 213 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон
Источник — boxing-social.com.
Бывшему чемпиону мира Шакуру Стивенсону (20-0, 10 КО) необходимо провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).
Об этом рассказал эксчемпион Шон Портер.< /p>
«Этот бой имеет смысл. Я думаю, что Шакур на шаг впереди всех. Он рядом с Девином Хейни, рядом с Танком. Думаю, он на шаг впереди Василия Ломаченко.
Я действительно думаю, что мир бокса настиг Лома. Долгое время он опережал свое время, и я думаю, что сейчас время его догнало», — сказал Портер.
Ранее Арум назвал дату потенциального боя Ломаченко — Стивенсон.
✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!