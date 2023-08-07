Портер: Шакур на шаг впереди Ломаченко

Шон Портер прокомментировал потенциальный бой Ломаченко — Стивенсон 213 0 Фото — gettyimages #Василий Ломаченко, #Шакур Стивенсон

Источник — boxing-social.com.

Бывшему чемпиону мира Шакуру Стивенсону (20-0, 10 КО) необходимо провести бой против Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

Об этом рассказал эксчемпион Шон Портер.< /p>

«Этот бой имеет смысл. Я думаю, что Шакур на шаг впереди всех. Он рядом с Девином Хейни, рядом с Танком. Думаю, он на шаг впереди Василия Ломаченко.

Я действительно думаю, что мир бокса настиг Лома. Долгое время он опережал свое время, и я думаю, что сейчас время его догнало», — сказал Портер.