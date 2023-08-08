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Фьюри обдумывает завершение карьеры

Тайсон Фьюри прокомментировал завершение карьеры Сегодня 10:41 347 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри

Одно знаю точно — буду наслаждаться каждой минутой, что у меня осталась, каждым боем, который у меня остался, принимаю все это и наслаждаюсь этим.Хочу, чтобы мои дети были там, мои маленькие мальчики выводили меня в ринг.Очень доволен тем, где пребываю в своей жизни, что я в таком положении, где могу подарить им это волнение.

Думаю, каждый боец ​​знает, когда придет время уйти.Все остаются в спорте слишком долго, но уверен, приму правильное решение.У меня еще много дел в жизни. поэтому должен оставаться в здравом уме. Мне не нужно травмы или что-то в этом роде», — сказал Фьюри.

Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.

Источник: champion.com.ua

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Фьюри обдумывает завершение карьеры

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