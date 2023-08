Гелениус заменит Уайта в поединке с Джошуа

Бой состоится 12 августа 178

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) проведет бой с финским боксером Робертом Гелениусом (32-4, 21 КО).

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Бой состоится 12 августа на арене O2 Arena в Лондоне.

Сначала Джошуа должен был провести бой с Диллианом Уайтом, однако тот сдал положительный тест на допинг .

