Уоррен: Это большой позор для Вайта

Фрэнк Уоррен прокомментировал положительный допинг-тест сверхтяжеловеса Диллиана Вайта 256 0 Фото — gettyimages #Диллиан Вайт, #Френ Источник — tribuna.com.

Британский боксер Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) рискует долгое время остаться без боев.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Это большой позор. Лучший способ избавиться от нее – это провести слушания в этом деле как можно быстрее.

Если то, что говорит Уайт, окажется правдой, он будет реабилитирован. Если нет, это его конец. Он будет поза игрой долгое время.

Главная проблема заключается в том, что такие дела решаются очень долго.Это всегда затягивается и затягивается.В конце концов, это тянет спорт вниз.

Итак, я думаю, что Британский боксерский совет по контролю должен стоять на своем и как можно быстрее объявить слушания», — сказал Уоррен.