Джошуа: Мне нужно победить нокаутом

Бой состоится 12 августа 270

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) нацелен нокаутировать Роберта Гелениуса (32-4, 21 КО).

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Это впервые с 2019 года, когда я могу провести несколько боев в одном году. Это не хорошо для любого боксера. Но в бездействии тоже нет ничего хорошего.

Посмотрите на мой последний бой с Джермейном Франклином: Возможно, это было не самое зрелищное выступление, я не нокаутировал соперника, но по крайней мере я снова начинаю быть активным… Выходя в ринг раз в год, ты становишься мягким. крепкий, как раньше, поэтому я снова бросаю себе этот вызов.Это будет очень хорошо для меня.

Если я выиграю поразительным способом, это значительно придаст мне уверенности. на поле боя. Я живу своей мечтой.

Надеюсь, что я смогу продемонстрировать увлекательный стиль. Мне нужно победить нокаутом, я согласен», — рассказал Джошуа.