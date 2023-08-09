Бокс
Джошуа: Мне нужно победить нокаутом
Бой состоится 12 августа Сегодня 15:25 270 0< /span> Фото — gettyimages #Энтони Джошуа, #Роберт Гелениус Источник – boxingscene.com.
Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) нацелен нокаутировать Роберта Гелениуса (32-4, 21 КО).
Об этом рассказал сам британский боксер.
«Это впервые с 2019 года, когда я могу провести несколько боев в одном году. Это не хорошо для любого боксера. Но в бездействии тоже нет ничего хорошего.
Посмотрите на мой последний бой с Джермейном Франклином: Возможно, это было не самое зрелищное выступление, я не нокаутировал соперника, но по крайней мере я снова начинаю быть активным… Выходя в ринг раз в год, ты становишься мягким. крепкий, как раньше, поэтому я снова бросаю себе этот вызов.Это будет очень хорошо для меня.
Если я выиграю поразительным способом, это значительно придаст мне уверенности. на поле боя. Я живу своей мечтой.
Надеюсь, что я смогу продемонстрировать увлекательный стиль. Мне нужно победить нокаутом, я согласен», — рассказал Джошуа.
Бой Джошуа — Гелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.
Отметим, что 5 августа Гелениус одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии.
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