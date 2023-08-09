Фьюри: Я всегда считал, что бой с Усиком легок

Тайсон Ф'юри прокомментировал возможное сражение с Усиком 254 Фото: Getty Images #Александр Усик Источник

Источник — Sky Sports.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 KO) надеется провести бой с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Об этом британец рассказал порталу Sky Sports.

«На самом деле нам неизвестны причины, почему Усик не согласился на бой в апреле. Я уверен, что у него есть свои причины, а потом мы узнали, что он подписал контракт со Skills Challenge – боксерской командой из Саудовской Аравии, поэтому какими бы ни были его причины, я уверен, что они оправданы для него и его семьи.

Актально: Фьюри обдумывает завершение карьеры

Это то, что есть.Я верю, что в этом виде спорта можно делать только то, что ты можешь. Если бои доступны в это время, то ты соглашаешься на них, а если нет, то ты не можешь их принять. Побьемся ли мы с Усиком в будущем? Надеюсь. Я этого хотел бы. Я всегда считал, что это легкий бой» , — сказал Фюри.

Напомним WBC предоставила специальное разрешение Фьюри на бой против Нганну.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!