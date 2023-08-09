Гирн: Гелениус опасный вызов для Джошуа

Эдди Гирн оценил нового соперника Энтони Джошуа 257 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Энтони Джошулен, #Робер Источник — boxingnews24.com.

Финский сверхтяжеловес Роберт Гелениусом (32-4, 21 КО) может стать непростым оппонентом для эксчемпиона мира Энтони Джошуа (25-3, 22 КО).

Об этом рассказал. промоутер британца Эдди Гирн.

«Я думаю, что против Роберта Гелениуса выйдет хорошее сражение. Да, он проиграл Деонтею Уайлдеру, но Роберт пропустил сильный удар. Геллениус действительно может бить. Его рост более двух метров, и он выиграл в минувшие выходные. Думаю, что это сложный и опасный вызов», — отметил Гирн.

Бой Джошуа — Гелениус состоится 12 августа на арене O2 в Лондоне.

Отметим, что 5 августа Гелениус одержал досрочную победу на вечере бокса в Финляндии.

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