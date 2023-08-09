Мейвезер: Я бы посоветовал Хэйни уволить титулы.

Флойд Мейвезер дал совет абсолютному чемпиону мира 248 Фото: Getty Images #Флойд Мейвезер, #Девин Хейни

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер дал совет по продолжению карьеры абсолютному чемпиону в легком весе Дэвину Хейни (30-0, 15 КО).

Об этом Мейвезер рассказал порталу Fight Hype.

«Если бы Девин Хейни был под моей промоутерской компанией, я бы сказал ему: «Смотри, навыки платят счета. Ты уже показал, что ты являешься абсолютным чемпионом. Освободим эти титулы. Поди возьми еще один титул, плати одну комиссию за санкционирование боев и продолжай свое движение. Продолжай защищать свой титул».

Горн: Бой Хейни с Прогрейсом еще не оформлен

>Зачем платить четыре комиссии? Дело в поясах, в деньгах или в обоих этих вещах? Я думаю, что это касается и того, и того. Но для определенных вещей должны быть пределы», — сказал Мейвезер.