Мейвезер: Мог завершить поединок с Мак-Грегором за два-три раунда

Флойд Мейвезер поделился воспоминаниями о поединке с бойцом UFC Конором Мак-Грегором. 124 Фото — gettyimages #Конор Мак-# , #Флойд Мейвезер

Источник — boxing-social.com.

Бывший чемпион мира в 5 дивизионах Флойд Мейвезер объяснил, почему не спешил завершать бой с эксчемпионом UFC Конором Мак-Грегором.

Об этом рассказал сам американский боксер.

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«В бою с Конором я не работал настолько усердно, как мог бы. Я мог закончить поединок за два-три раунда, но тогда люди были бы расстроены.

Я рад, что бой прошел так, как прошел, поскольку это означает, что расходы болельщиков оправдали себя», — сказал Мейвезер.

Мак-Грегор и Мейвезер провели первый боксерский бой в августе 2017 года. Тогда Флойд победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ранее сообщалось, что Мейвезер и Мак-Грегор близки к подписанию контракта о реванше.