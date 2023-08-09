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Мейвезер: Мог завершить поединок с Мак-Грегором за два-три раунда
Флойд Мейвезер поделился воспоминаниями о поединке с бойцом UFC Конором Мак-Грегором. Сегодня 15:55 124 0 Фото — gettyimages #Конор Мак-# , #Флойд Мейвезер
Источник — boxing-social.com.
Бывший чемпион мира в 5 дивизионах Флойд Мейвезер объяснил, почему не спешил завершать бой с эксчемпионом UFC Конором Мак-Грегором.
Об этом рассказал сам американский боксер.
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«В бою с Конором я не работал настолько усердно, как мог бы. Я мог закончить поединок за два-три раунда, но тогда люди были бы расстроены.
Я рад, что бой прошел так, как прошел, поскольку это означает, что расходы болельщиков оправдали себя», — сказал Мейвезер.
Мак-Грегор и Мейвезер провели первый боксерский бой в августе 2017 года. Тогда Флойд победил техническим нокаутом в 10-м раунде.
Ранее сообщалось, что Мейвезер и Мак-Грегор близки к подписанию контракта о реванше.